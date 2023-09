Scontro fra auto e moto in via Caravaggio: ferito un giovane centauro

Un giovane di 24 anni è rimasto ferito nella serata di lunedì 18 settembre a seguito di un incidente stradale avvenuto in via Caravaggio. In base alla ricostruzione della polizia locale, verso le 20,30 il giovane che viaggiava sulla sua moto Ducati in direzione Montesilvano si è scontrato con una Citroen guidata da un 84enne che procedeva invece in direzione Pescara. Il ragazzo ha avuto la peggio e sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 oltre alla polizia locale per i rilievi. Il 24enne è stato trasportato in ospedale ed ha riportato un politrauma e diverse fratture ma non è in pericolo di vita.