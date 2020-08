Scontro fra auto e moto a Vasto: ferita una coppia di Pescara

Una coppia di pescaresi è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri mattina a Vasto. A scontrarsi la moto sulla quale viaggiavano il 55enne e la 46enne di Pescara, ed un'automobile guidata da un 75enne. L'incidente è avvenuto alle 10 fra via Osca e via Vignola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad avere la peggio dopo l'impatto, per circostanze ancora da chiarire, la coppia finita in ospedale dopo essere stata soccorsa dal 118 ed accompagnata in ospedale in codice giallo. Ileso invece il 75enne. Sul posto i rilievi sono stati condotti dalla polizia locale.