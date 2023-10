Incidente a Villa Raspa di Spoltore, ferito un ragazzo di 18 anni dopo lo scontro tra un suv e uno scooter

Incidente stradale lungo la strada statale 16 bis a Villa Raspa di Spoltore, denominata via Italia, nella mattinata di lunedì 30 ottobre.

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 9 all'intersezione con via Catania.

Lo scontro frontale-laterale tra un’autovettura e un motociclo.

L’autovettura Seat Arona, condotta da una donna di 39 anni, si è scontrata con uno scooter condotto da un ragazzo di 18 anni, anch’egli residente nella frazione di Villa Raspa come la 39enne. Il conducente del motociclo in stato cosciente è stato soccorso dai soccorritori del 118 e trasportato al pronto soccorso di Pescara per le cure. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Spoltore per i rilievi del sinistro stradale.