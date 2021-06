Scontro tra un'auto e una moto a Spoltore, centauro finisce in ospedale [FOTO]

L'uomo, alla guida di una Honda, nell’impatto ha riportato alcune contusioni e per tale ragione è stato portato all'ospedale "Spirito Santo" di Pescara da un’ambulanza della Croce Rossa

Scontro tra un’auto e una moto questa mattina, poco dopo le ore 10, a Spoltore sulla Ss 16 bis, all’altezza del distributore Eni poco prima di Villa Santa Maria. Lo riporta Spoltore Notizie. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Nissan X-Trail, guidata da un uomo di Cappelle Sul Tavo, e una moto Honda al cui volante c'era un 53enne di Spoltore. Entrambi i conducenti procedevano in direzione mare.

Il centauro, nell’impatto, ha riportato alcune contusioni e per tale ragione è stato portato all'ospedale "Spirito Santo" di Pescara da un’ambulanza della Croce Rossa. Le sue condizioni non sono gravi, e il ferito dovrebbe cavarsela con una prognosi di 15-20 giorni. Sul posto la polizia locale di Spoltore per i rilievi del caso e la ricostruzione esatta della dinamica.