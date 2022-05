Scontro tra un'auto e una moto a Spoltore, centauro finisce in ospedale [FOTO]

Un incidente tra un'auto e una moto si è verificato nella mattinata di oggi, 25 maggio, a Spoltore, più precisamente in via Vasto. Secondo quanto ricostruisce il quotidiano on line Spoltore Notizie, erano da poco passate le ore 10 quando una Honda Civic, guidata da un 85enne di Pescara, si è scontrata con una Yamaha condotta da un 66enne spoltorese, che nell'urto ha perso l'equilibrio ed è finito a terra. Per l'anziano centauro si è reso necessario il trasporto in ospedale con un’ambulanza del 118 per accertamenti a causa delle ferite riportate.

Le sue condizioni, fortunatamente, non sembrano essere gravi. Sul posto anche un mezzo della Sicurezza e Ambiente, per ripulire dai detriti il fondo stradale, e gli agenti della polizia locale di Spoltore, agli ordini del comandante Panfilo D’Orazio, per regolare il traffico ed effettuare i rilievi del caso, in modo da ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.