Scontro auto-moto alla rotatoria di viale Marconi che incrocia con via Marco Polo: feriti e portati in ospedale i conducenti

L'impatto è avvenuto intorno alle 14.30 per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale. Sebbene sembri in condizioni non gravi entrambi, un 40enne e un 20enne, sono rimasti feriti