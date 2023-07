Il semaforo rosso scatta improvvisamente dopo la rotatoria tra viale Marconi e via Marco Polo, tra 2 auto resta un centauro [FOTO]

Nuovo incidente stradale in viale Marconi a Pescara, questa volta nella rotatoria con via Marco Polo.

Coinvolti nel sinistro tre veicoli: due automobili e una moto rimasta in mezzo.

In base alla prima ricostruzione di quanto avvenuto, la prima automobile, una Peugeot 206, dopo aver percorso la rotatoria, all'uscita dalla stessa ha dovuto frenare per il semaforo rosso improvvisamente scattato.

I due veicoli che sopraggiungevano, la moto e l'altra vettura, una Mercedes Classe B, non hanno fatto in tempo a frenare e si sono scontrate con il motociclista rimasto schiacciato tra i due veicoli. Per fortuna non è rimasto ferito gravemente e tutti i coinvolti nel sinistro hanno concordato sulla difficile comprensione di un semaforo posto all'uscita della rotatoria con il rosso che scatta improvvisamente inducendo a frenate dell'ultimo secondo. Sul posto dei rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro si sono occupati gli agenti della polizia locale.