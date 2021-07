Scontro tra un'auto e una moto, due feriti trasportati in ospedale [FOTO]

Un incidente tra un'auto e una motocicletta si è verificato nel pomeriggio di oggi, 29 luglio, sotto il ponte che si trova prima della rotatoria per San Silvestro, nei pressi della circonvallazione di raccordo tra Pescara e Francavilla al Mare. Più precisamente, il sinistro ha riguardato una Benelli di piccola cilindrata, a bordo della quale c'erano un ragazzo e una ragazza, e una Fiat Panda condotta da una 73enne di Casalincontrada.

Secondo una prima ricostruzione, entrambi i mezzi viaggiavano in direzione sud quando intorno alle ore 16.15, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati. Nello specifico, l'impatto è avvenuto tra la parte frontale della moto e la fiancata sinistra della Panda. I due giovani a bordo della Benelli sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto, per i rilievi di rito e la regolazione del traffico, si è recata una pattuglia della polizia municipale (ufficio infortunistica), diretta dal maggiore Massimiliano Giancaterino.