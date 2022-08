Schianto tra auto e moto a Rocca San Giovanni, gravi due centauri di Pescara e Rosciano

Incidente stradale lungo la strada Nazionale Adriatica a Rocca San Giovanni a causa del quale sono rimasti feriti in modo serio un uomo di Pescara e una donna di Rosciano.

Come riferisce ChietiToday, a scontrarsi sono stati una moto Yamaha 500 in sella alla quale c'era la coppia di pescaresi e una Fiat Panda guidata da un ragazzo di 20 anni originario di Trieste.

Il sinistro si è verificato al km 483+400 in località Pinetina.

Lanciato l'allarme sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Ortona, i soccorritori del 118 con un'eliambulanza e i vigili del fuoco. I due centauri in sela alla moto sono stati sbalzati dal mezzo dopo il violento impatto. La donna di 43 anni anni è stata trasportata nell'ospedale di Pescara dove è in osservazione, mentre l'uomo di 55 anni inizialmente nel policlinico di Chieti e in seguito nell'ospedale di Pescara a causa di un aggravamento delle condizioni di salute. Entrambi i mezzi procedevano lungo la strada statale 16 da sud a nord e, in base a quanto riferiscono i carabinieri, la moto, in fase di sorpasso, sarebbe andata contro la vettura che stava svoltando a sinistra verso la pinetina.