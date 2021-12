Scontro auto-moto, giovane grave all'ospedale di Pescara [FOTO]

Un 27enne di Atessa è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara dopo essere rimasto coinvolto in uno scontro tra la propria moto (una Honda Crf 1100) e un'auto, per la precisione una Fiat 500L guidata da un 53enne di Perano. L'incidente, come riporta Chieti Today, è accaduto ieri pomeriggio ad Atessa, di fronte all'ingresso di piazza Abruzzo: ad avere la peggio è stato il giovane centauro, che è stato trasferito in codice rosso al Santo Spirito. Attualmente la prognosi non è ancora stata sciolta.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti i carabinieri di Atessa, che si stanno occupando della ricostruzione dell'accaduto, e gli agenti della polizia locale per gestire la viabilità. I due mezzi sono stati sequestrati per riuscire ad accertare la dinamica del sinistro. Entrambi i conducenti sono risultati negativi ai test sull'assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti.