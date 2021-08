Scontro tra una moto e un'auto a Collecorvino, centauro trasportato in ospedale con l'eliambulanza

L'incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 agosto, in via Italia

Brutto incidente stradale in via Italia a Collecorvino nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 agosto.

A scontrarsi sono state una moto che procedeva in direzione monti e un'automobile che usciva da una strada laterale.

Lanciato l'allarme sul posto si è reso necessario l'intervenuto dell'elisoccorso che ha trasportato il centauro di 30 anni all'ospedale di Pescara per le ferite e le lesioni riportate. Per fortuna non dovrebbe essere non in pericolo di vita.