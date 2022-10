Scontro fra auto e moto a Città Sant'Angelo: ferito il centauro [FOTO]

Incidente nel primo pomeriggio di ieri 22 ottobre a CIttà Sant'Angelo. In via Scafa, infatti, una vettura e una moto si sono scontrate. Si tratta di una Fiat 500 che all'incrocio ha urtato una Harley Davidson. Il centauro è caduto a terra mentre la donna alla guida della 500 è uscita illesa. L’uomo è stato soccorso e medicato da un’ambulanza della misericordia di Pescara, senza la necessità di essere trasportato in pronto soccorso.