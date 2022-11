Scontro auto - moto a Città Sant'Angelo, due i feriti: uno è grave, gli aggiornamenti [FOTO]

Sono due le persone rimaste ferite nello scontro fra un'auto e una moto avvenuto poco prima delle 14 in località Piano di Sacco a Città Sant'Angelo. Si tratta di un 62enne residente a Elice che ha riportato un trauma facciale ed è stato trasportato in ospedale a Pescara in codice giallo, e di un 32enne sempre residente ad Elice che invece ha riportato un politrauma ed è arrivato in ospedale con l'elisoccorso del 118 in codice rosso. Le condizioni di quest'ultimo sono gravi. A scontrarsi una Citroen ed una moto che nell'impatto ha riportato gravi danni. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.