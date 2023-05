Scontro auto-moto sulla circonvallazione: grave il centauro

Grave incidente sulla tangenziale 714 al chilometro 6 in direzione Francavilla al Mare dove intorno alle 12 si è verificato un tamponamento tra un'automobile e una moto. Siamo nel territorio di Spoltore e ad avere la peggio è stato proprio il centauro, classe 1974, che in pronto soccorso sarebbe arrivato cosciente, con le sue condizioni che si sono però rivelate critiche tanto che al momento si troverebbe in rianimazione.

Sul posto oltre ai soccorritori e un'ambulanza del 118 con cui l'uomo è stato ha subito portato in ospedale è intervenuta la polizia stradale. In fase di ricostruzione l'esatta dinamica dell'incidente, ma da un primo sommario accertamento sembrerebbe che sull'asfalto ci fosse del materiale viscoso che potrebbe aver fatto perdere aderenza alla moto.