Scontro fra auto e monopattino nella rotatoria fra via Marco Polo e via Conte di Ruvo: un ferito [FOTO]

Incidente stradale nella prima serata di oggi 19 maggio a Porta Nuova. Verso le 20, all'interno della rotatoria fra viale Marconi, via Marco Polo e via Conte di Ruvo un'automobile e un monopattino si sono urtati per circostanze ancora da chiarire. Si tratta di una Lancia Y grigia e del mezzo elettrico che sono venuti a contatto. La persona che viaggiava sul monopattino è rimasta ferita e sul posto è intervenuta un'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Pescara, mentre i rilievi sono stati condotti dalla polizia. Il ferito è stato trasportato in ospedale e le sue condizioni non sono gravi: ha riportato un trauma al ginocchio.