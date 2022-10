Scontro auto-monopattino alla rotatoria tra la strada pendolo e via Lago di Capestrano

Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 26 ottobre, alla rotatoria che si trova tra la strada Pendolo e via Lago di Capestrano. Per cause ancora da chiarire con esattezza, si sono scontrati tra loro un monopattino e un'auto.

Alla guida della macchina, più precisamente una Bmw, c'era un uomo, mentre il veicolo elettrico era condotto da un ragazzo, che fortunatamente dopo lo scontro è rimasto cosciente. Il monopattino nell'urto è finito a terra, cadendo lungo l'asfalto.