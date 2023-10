Ad avere la peggio è stato l'uomo di 55 anni che era sul monopattino. Per il 55enne si è infatti reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno trasportato in ospedale per lesioni riportate. È stato ricoverato nel reperto di Neurochirurgia con una prognosi di 30 giorni.

I due mezzi hanno impattato per cause al vaglio degli agenti della polizia locale che si sono occupati di eseguire i rilievi utili all'esatta ricostruzione del sinistro.

Incidente stradale in via Tiburtina Valeria a Pescara nella rotatoria dell'aereo intorno alle ore 7 di martedì 24 ottobre. A scontrarsi sono stati un'automobile, un suv della Skoda, e un uomo che si spostava con un monopattino.

Incidente in via Tiburtina, uomo in monopattino finisce in ospedale dopo scontro con un'auto