Incidente in via Tirino, scontro tra un'auto e un micro pick-up [FOTO]

Incidente stradale in via Tirino a Pescara nella tarda mattinata odierna, martedì 15 novembre.

Intorno a mezzogiorno si sono scontrati una Volvo X40, guidato da un uomo di 37 anni, e una microcar della Aixam in versione pick up al volante della quale c'era un ragazzo di 15 anni.

A subire i danni maggiori a causa del violento impatto è stato il piccolo veicolo omologato come ciclomotore a quattro ruote. Infortunato il 15enne.

Evidenti i danni riportati dal mezzo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che si sono occupati di eseguire i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.