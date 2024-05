Auto si scontra un mezzo della protezione civile di Città Sant'Angelo che si ribalta: in tre finiscono in ospedale

Violento scontro a Città Sant'Angelo tra un mezzo della Protezione civile Modavi e un'altra auto al termine della festa della Madonna della Pace. L'impatto secondo quanto riferito a IlPescara dal presidente dell'associazione Domenico Schiavone, è avvenuto poco dopo la mezzanotte mentre i volontari stavano rientrando con il mezzo ribaltatosi sulla carreggiata proprio a causa del forte impatto.

Come si legge nel post pubblicato dall'associazione stessa sul posto sono interventi i carabinieri per eseguire i rilievi, oltre a due ambulanze. Due dei volontari sono finiti in ospedale così come uno dei passeggeri che viaggiava a bordo dell'automobile con cui è avvenuto l'incidente.

“Per uno di loro, già dimesso – spiega Schiavone parlando dei volontari – è stato necessario il collare ortopedico e sono sei i giorni di prognosi. L'altro è ancora ricoverato con diversi traumi e punti”. Dei tre ricoverati proprio quest'ultimo sembra essere quello che ha riportato le congruenze più gravi a quanto pare anche con la frattura della mandibola. Le cose, vista la violenza dell'impatto, potevano anche andare peggio, rimarca il presidente, che augura a tutti una pronta guarigione e ai due volontari un rapido ritorno alla piena operatività.

La dinamica è in fase di ricostruzione, con l'incidente che sarebbe avvenuto mentre il mezzo della protezione civile si immetteva sulla strada principale. Un mezzo importante andato completamente distrutto e ora inutilizzabile spiega ancora Schiavone il cui auspicio che suona quasi un appello al buon cuore di chi può dare una mano, istituzioni e non, è quello di trovare sostegno per poterlo ricomprare così da poter intervenire in caso di bisogno. E dei volontari della protezione civile di bisogno ce n'è sempre.