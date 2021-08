Scontro tra auto a Marina di Città Sant'Angelo, due feriti [FOTO]

Incidente questa mattina a Marina di Città Sant'Angelo. Intorno alle ore 6, in viale Matrino, si è verificato uno scontro tra un'Alfa Romeo Giulietta, guidata da un 35enne, e una Fiat Punto condotta da una 48enne. Entrambi gli automobilisti sono di Montesilvano e sono rimasti feriti, anche se per fortuna non in maniera grave.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile, coordinati dal luogotenente Giuseppe Giancola, che hanno effettuato i rilievi, nonché il personale del 118 e i vigili del fuoco. Da ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, avvenuto all'altezza del distributore di benzina Tamoil.