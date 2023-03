Scontro tra due auto, incidente a Manoppello Scalo [FOTO]

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina a Manoppello Scalo, poco prima delle ore 9, lungo via Gabriele d'Annunzio, più precisamente all'altezza dell'incrocio con via Rosa Luxemburg. Per cause da verificare con esattezza, si sono scontrate tra loro due automobili. Sul posto si sono recati i carabinieri per effettuare i rilievi di rito, che potranno poi servire a stabilire eventuali responsabilità da parte dei conducenti.

La dinamica del sinistro, ad ogni modo, è ancora tutta da ricostruire. Il traffico è stato temporaneamente deviato su una sola corsia. Una delle due macchine coinvolte nell'impatto è una Ford Fiesta, che è stata caricata sul carro attrezzi per essere portata via. Inoltre è intervenuta anche un'unità mobile di depannage per il ripristino post incidente, al fine di rimuovere i detriti che erano rimasti sulla carreggiata dopo lo schianto, ripulendo adeguatamente l'asfalto.