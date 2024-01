Schianto tra due auto sul lungomare, giovane alla guida positivo all'alcol test [FOTO]

Due automobili si sono scontrate a Pescara all'incrocio tra il lungomare e via Muzii intorno alle ore 5 di domenica 21 gennaio.

In particolare, coinvolte nel sinistro sono state una Fiat Panda si stava immettendo sulla riviera e una Fiat 500 che procedeva da Montesilvano verso Pescara.

Alla guida di quest’ultima, in base alla prima ricostruzione, un neopatentato che successivamente sarebbe risultato positivo all’alcol test mentre le due ragazze ventenni all’interno della Panda hanno riportato solo piccole escoriazioni medicate sul posto dai soccorritori del 118 giunti con un’ambulanza della Misericordia. Intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la strada e la polizia stradale che si occupata di eseguire i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.