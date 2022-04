Incidente sul lungomare a Montesilvano, scontro tra due auto: una donna finisce in ospedale [FOTO]

Incidente stradale sul lungomare di Montesilvano al confine con Pescara nella prima mattinata di oggi, giovedì 21 aprile.

Il sinistro si è verificato poco prima delle ore 9 all'incrocio con via Livenza e ha visto coinvolte due automobili, una Smart, al volante della quale c'era un uomo, e una Renault Clio.

Lanciato l'allarme sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno accompagnato con un'ambulanza della Misericordia la donna che era alla guida della Clio in ospedale a Pescara. Trasportata in codice giallo per policontusioni e trauma cervicale.

Per diversi minuti la circolazione stradale ha subìto ripercussioni a causa delle vetture ferme lungo la carreggiata stradale e per l'ambulanza che ha eseguito l'intervento di soccorso.