Schianto tra due auto sulla strada Lungofino a Città Sant'Angelo

Incidente stradale sulla strada Lungofino a Città Sant'Angelo intorno alle ore 16:30 di domenica 26 novembre.

Due vetture si sono scontrate nei pressi del benzinaio Eni.

In base alla prima ricostruzione di quanto successo, mentre una usciva da una stradina secondaria sarebbe stata travolta da un’altra automobile che procedeva in direzione monti.

All’interno dei due veicoli c’erano solo i conducenti che sono usciti fortunatamente illesi dalle vetture. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Misericordia di Pescara per visitare i due conducenti. Iintervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza i veicoli che hanno riportato danni molto rilevanti.