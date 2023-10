Scontro tra 3 auto all’incrocio di Villanova di Cepagatti: 6 persone in ospedale [FOTO]

Un incidente si è verificato nella serata di mercoledì 18 ottobre all’incrocio di Villanova di Cepagatti che porta verso le frazioni di Cerratina e Castellana. Più precisamente, si sono scontrate tra loro 3 macchine: si tratta di un’Alfa Romeo Mito e due Fiat Panda. Tutti gli occupanti delle vetture coinvolte nel sinistro sono stati portati in ospedale, distribuiti tra i nosocomi di Pescara e Chieti, con traumi e contusioni varie. Nessuno, per fortuna, è in pericolo di vita, ma si tratterebbe soltanto di codici verdi e gialli. In totale, sono 6 le persone rimaste ferite.

Sul posto si sono recate due ambulanze del 118 di Pescara e una del 118 di Chieti, insieme ai vigili del fuoco di Pescara per estrarre gli automobilisti dalle lamiere. Inoltre sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Pescara per effettuare i rilievi di rito. La dinamica dell'impatto è al momento sconosciuta e dovrà essere ricostruita anche al fine di accertare eventuali responsabilità, ad esempio nel possibile mancato rispetto della precedenza.