Incidente all'incrocio tra via Palermo e via Firenze, due auto si scontrano violentemente [FOTO]

Incidente all'incrocio tra via Palermo e via Firenze nella prima serata di oggi, 6 agosto, con due auto che si sono scontrate violentemente tra loro. Una delle macchine, per la violenza dell'urto, ha addirittura girato su se stessa. Sul posto la polizia municipale di Pescara, che si è occupata dei rilievi e della regolazione del traffico.

Non è la prima volta che in quel punto si verificano sinistri, come ci spiega un cittadino: "Quasi nessuno rispetta il segnale di Stop installato all'incrocio per chi da via Palermo si dirige verso il mare, e che imporrebbe di dare la precedenza a chi sta transitando lungo via Firenze. Gli incidenti sono all'ordine del giorno. Alcuni sono, per fortuna, senza grossi danni per i guidatori ma altri, come questo, hanno dell'incredibile perché appunto per il forte urto una delle due vetture si è girata dall'altra parte".