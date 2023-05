Incidente all’incrocio tra strada Pandolfi e strada Colle di Mezzo, scontro tra due auto [FOTO]

Incidente stradale all'incrocio tra strada Pandolfi e strada Colle di Mezzo nella zona di Pescara Colli intorno alle ore 12:15 di mercoledì 24 maggio.

A scontrarsi due automobili: una Citroen C3 che proveniva da via Colle Marino in direzione di strada Pandolfi, e una Smart 4 porte che transitava in strada Colle di Mezzo da monte verso valle.

Al volante delle vetture c'erano due donne e per una delle quali si è reso necessario l’intervento dei soccorritori del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza della Misericordia. La donna ha riportato un trauma alla mano ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco che si sono occupati di mettere in sicurezza l'area.