Scontro tra un'auto e un furgone, paura a Villa Raspa di Spoltore [FOTO]

Paura a Villa Raspa di Spoltore per uno scontro verificatosi tra un'auto e un furgone. L'incidente, come riporta Spoltore Notizie, è avvenuto ieri in via Italia e ha coinvolto una Peugeot 107 e un Peugeot Boxer. fortunatamente i due conducenti non hanno riportato conseguenze gravi.

Sul posto la polizia locale di Spoltore per i rilievi del caso e la regolazione del traffico, nonché un mezzo della Sicurezza e Ambiente che si è occupato di ripulire la carreggiata dai detriti.