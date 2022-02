Incidente all'incrocio tra via Verrotti e via D'Avalos, auto e furgone finiscono contro distributore di benzina dopo scontro [FOTO]

Incidente stradale in via D'Avalos all'incrocio con via Verrotti a Pescara questa mattina presto, intorno alle ore 6.

A scontrarsi sono stati una Fiat Panda guidata da un uomo di 78 anni che stava provendo da via Verrotti per immettersi lungo la strada principale e un furgoncino Fiat Scudo per il trasporto del pane che stava percorrendo via D'Avalos. Al volante del quale c'era un ragazzo di 35 anni.

L'impatto tra i due veicoli è stato inevitabile e la corsa degli stessi è finita contro il distributore di carburanti Ip che è lungo la stessa strada lato monte.

Il 35enne non ha riportato nessun trauma mentre l’anziano al volante della Panda ha riportato un trauma al piede ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti dai soccorritori del 118 con un'amabulanza della Misericordia. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area visto che è stato abbattuta una delle pompe del distributore di benzina.