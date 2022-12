Incidente lungo la circonvallazione. chiuso il tratto dopo Pescara Colli verso sud

Circonvallazione chiusa in direzione sud nel tratto subito dopo l'uscita di Pescara Colli nella tarda mattinata di oggi, venerdì 9 dicembre.

Lungo la variante della strada statale 16 si sarebbero scontrati 4 veicoli al km 5,200.

Sul posto sono presenti gli agenti della polizia stradale che fanno uscire i veicoli in transito a Pescara Colli. A provocare il sinistro potrebbe essere un malore accusato da uno degli automobilisti in transito che avrebbe perso il controllo del veicolo. Un furgone cassonato che trasportava pesi per le verifiche delle bilance ha perso il suo carico che si è sparso lungo la carreggiata stradale. Feriti lievi.

Lunghe code si sono formate per chi proviene da Montesilvano e va verso Pescara e Francavilla al Mare. Il personale di Anas e la forze dell’ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Notizia in aggiornamento