Scontro tra un'auto e un furgone, incidente a Cappelle sul Tavo [FOTO]

Incidente stradale ieri mattina, poco prima delle ore 9, lungo la statale 151 - via Vestina a Monte, ossia la strada che da Cappelle sul Tavo va a Congiunti e Loreto Aprutino. Il sinistro, per la precisione, si è verificato nel territorio di Cappelle.

Per cause da verificare con esattezza, hanno impattato tra loro due veicoli: una Renault Megane e un furgone da cantiere Iveco. Sul posto si sono recati i carabinieri per effettuare i rilievi di rito, che potranno poi servire a stabilire eventuali responsabilità da parte dei conducenti.

La dinamica dello scontro, ad ogni modo, è ancora tutta da ricostruire. Il traffico è stato temporaneamente deviato su una sola corsia, e la situazione è tornata alla normalità nel giro di poco tempo.