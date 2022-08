Scontro frontale tra due auto a Villareia di Cepagatti, giovane finisce in ospedale [FOTO]

Incidente stradale a Villareia di Cepagatti intorno alle ore 21 di ieri sera, martedì 16 agosto.

A scontrarsi, all'altezza del benzinaio Dam, a poca distanza dal centro commerciale Megalò, sono state due automobili.

In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto, il sinistro ha coinvolto una Lancia Musa che proveniva da Chieti che si apprestava a girare nel distributore di carburanti e una Citroen C3 alla guida della quale c'era un ragazzo di 27 anni.

Quest'ultimo è stato accompagnato dai soccorritori del 118 nel pronto soccorso dell'ospedale di Chieti in codice giallo avendo riportato contusioni multiple. Invece le due persone a bordo della Musa sono stati medicati sul posto da un’ambulanza della Misericordia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco per eseguire i rilievi e per ripristinare la sede stradale.