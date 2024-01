Scontro tra due auto lungo la circonvallazione, traffico bloccato

Un incidente stradale che ha coinvolto due automobili si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 15 gennaio sulla circonvallazione - strada statale 714 Tangenziale di Pescara, più precisamente all'altezza dell'uscita di Pescara Colli. Le due vetture, per cause ancora da accertare con precisione, si sono scontrate tra loro nei pressi del guardrail laterale.

Di conseguenza si è formata una lunga fila, con il traffico dei veicoli che risulta fortemente rallentato in direzione sud (Francavilla al Mare). In attesa del ripristino del normale flusso di circolazione, si procede attraverso una sola corsia. Notizia in aggiornamento.