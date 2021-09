Scontro fra auto a Cepagatti: cinque feriti, due sono bambini [FOTO]

Brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi 23 settembre a Cepagatti in via Piave, lungo la strada che conduce a Pianella. In base ad una prima ricostruzione, due vetture si sono urtate violentemente in una curva. Si tratta di una Ford Fiesta guidata da una donna che avrebbe invaso l'altra corsia colpendo una Volkswagen Tiguan sulla fiancata sinistra e facendola girare su se stessa. La Fiesta invece ha finito la corsa in una cunetta laterale.

La donna alla guida della Fiesta ha riportato un trauma cranico commotivo mentre nell'altra vettura viaggiava un'intera famiglia composta dai genitori e due bambini di 3 e 5 anni, tutti rimasti feriti in modo non grave. Sul posto sono intervenute due ambulanze rispettivamente del 1118 e della Misericordia, e l'elisoccorso del 118 che hanno trasportato i feriti all'ospedale di Pescara.