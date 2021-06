Scontro tra due auto nella notte, incidente a Cappelle sul Tavo [FOTO]

Due i feriti. Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 3 in contrada Colle Passeri, nei pressi della rotonda che porta a Collecorvino, e ha visto coinvolte una Fiat 500 e una Ford Fiesta

Paura per un incidente avvenuto nella notte a Cappelle sul Tavo. Come riporta Spoltore Notizie, il sinistro si è verificato poco dopo le ore 3 in contrada Colle Passeri, nei pressi della rotonda che porta a Collecorvino, e ha visto coinvolte una Fiat 500 e una Ford Fiesta.

Nello scontro sono rimasti feriti i conducenti delle due auto: soccorsi dai sanitari del 118, sono stati portati all’ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara. Le loro condizioni non sembrano preoccupanti. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri di Montesilvano e un mezzo della Sicurezza e Ambiente che si è occupato di ripulire la strada dai detriti e dallo sversamento di liquido. Da ricostruire l'esatta dinamica.