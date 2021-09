Scontro tra 3 auto a Cappelle sul Tavo: bloccata la strada [FOTO]

Uno scontro tra 3 auto si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle ore 18, a Cappelle Sul Tavo. Come riporta Spoltore Notizie, il sinistro si è verificato in contrada Colle D’Olivo, subito dopo il confine con Spoltore. La statale 16 bis che porta nel Comune vestino è stata bloccata, all’altezza della rotatoria per Montesilvano Colle, per permettere i soccorsi.

Chiuso l’accesso al traffico anche dalla parte opposta, all’altezza della rotatoria per Moscufo e Caprara. Al momento non si conoscono le condizioni dei 3 conducenti. Sul posto si è recata una pattuglia dei carabinieri di Spoltore. Di supporto, per la gestione della circolazione, anche due pattuglie della polizia municipale spoltorese e un mezzo della Sicurezza e Ambiente per ripulire il fondo stradale dai detriti.