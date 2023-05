Incidente mortale nella galleria "Villanova" dell'autostrada A25 interessata da un cantiere regolarmente segnalato

È deceduto l'uomo rimasto ferito nell'incidente verificatosi nella tarda mattinata di oggi (lunedì 8 maggio) all'interno della galleria "Villanova" in prossimità di un'area di cantiere dove era stato istituito il doppio senso di marcia. Cantiere regolarmente segnalato. Sul posto era intervenuto l'elisoccorso del 118 per il trasporto all'ospedale di Pescara.

Ad aggiornare sul tragico esito dell'incidente che ha coinvolto due mezzi, sembra un camion e un'automobile, è l'Anas comunicando che il tratto della A25 in direzione Roma all'altezza del chilometro 181 a Cepagatti è stato temporaneamente interdetto (non dunque in direzione Pescara come inizialmente sembrava).

Per i veicoli diretti in direzione Roma il traffico sarà deviato verso l’uscita “Pescara Villanova”. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.