Incidente in viale d'Annunzio, scontro auto-bici: uomo finisce in ospedale

Incidente stradale nella zona di Porta Nuova a Pescara nella mattinata odierna, mercoledì 14 ottobre.

A scontrarsi in via Gabriele d'Annunzio all'incrocio con via Giustino De Cecco un'automobile e una bicicletta poco prima delle ore 10.

La vettura, una Fiat Punto, procedeva in via De Cecco mentre il mezzo a due ruote stava attraversando il passaggio pedonale di viale d'Annunzio.

Ad avere la peggio a causa dell'impatto è stato il ciclista che dopo aver colpito la ruota del veicolo è stato disarcionato finendo a terra. È stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in ospedale ma per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro.