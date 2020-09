Incidente in viale Bovio, scontro tra un'automobile e una bici: ciclista finisce in ospedale

Incidente stradale in viale Bovio a Pescara nella mattinata odierna, venerdì 11 settembre, poco prima delle ore 11.

A scontrarsi, all'altezza di via Muzii sono stati un'automobile, una Fiat Panda guidata da una donna di 63 anni, e una bicicletta in sella alla quale c'era un uomo di 66 anni.

Ad avere la peggio a causa dell'impatto tra i due veicoli è stato ovviamente il ciclista che è rimasto ferito ma non gravemente.

Soccorso dagli operatori del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale sia per regolare il traffico sia per i rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro. È infatti ancora troppo per ricostruire con esattezza quanto avvenuto ma dovrebbe trattarsi di un urto laterale tra veicoli in marcia.