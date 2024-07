Scontro auto-bici in via Tirino, ciclista in gravi condizioni

Un uomo di 74 anni è rimasto gravemente ferito dopo un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Tirino e via Polveriera a Pescara nella mattinata di venerdì 19 luglio.

A scontrarsi sono state un'automobile, una Fiat 600 guidata da un 62enne, e una bici in sella alla quale c'era un uomo di 74 anni.

In seguito all'impatto ad avere la peggio è stato il ciclista 74enne che è rimasto gravemente ferito.

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale dal 118 con un'autoambulanza. Da accertare le cause che hanno portato alla collisione. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale.