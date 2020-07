Scontro tra un'auto e una bici a Porta Nuova, ciclista finisce in ospedale [FOTO]

Incidente stradale a Pescara nella prima serata di oggi, 31 luglio, intorno alle ore 20. Per ragioni ancora da chiarire si sono scontrate tra loro un'automobile e una bicicletta, con il ciclista che ha avuto la peggio in quanto si è reso necessario il suo trasferimento in ospedale.

Il sinistro si è verificato a Porta Nuova, per la precisione all'incrocio tra via Misticoni e via Giustino De Cecco, a non molta distanza dal centro commerciale "Il Molino". Sul posto, oltre ai sanitari del 118, si è recata anche una pattuglia dell'infortunistica dei vigili urbani.