Incidente all'incrocio tra via Saline e via Lago di Scanno, scontro tra un'auto e una bici contromano [FOTO]

Incidente stradale all'incrocio tra via Saline e via Lago di Scanno a Pescara nella mattinata di lunedì 2 ottobre.

A scontrarsi sono state un'automobile, una Lancia Musa, e una bicicletta.

Dai primi rilievi sembrerebbe che l'uomo in sella al mezzo a due ruote stesse percorrendo contromano via Lago di Scanno.

Arrivato all'incrocio con via Saline si sarebbe scontrato con la vettura che stava svoltando a sinistra. In seguito all'impatto la bici è rimasta intrappolata sotto alla ruota dell'automobile. Sul posto si è reso necessario l'intervento della polizia locale che si è occupata dei rilievi utili all'esatta ricostruzione della dinamica del sinistro e i soccorritori del 118 con un’ambulanza della Misericordia che hanno trasportato il ferito in codice verde il ciclista in ospedale.