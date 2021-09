Scontro tra un'auto e una bici, paura in via del Circuito [FOTO]

/ Via del Circuito

Scontro tra un’auto e una bici nel primo pomeriggio di oggi, 21 settembre, in via del Circuito. Erano da poco passate le ore 15 quando, nei pressi del confine tra Pescara e Spoltore, è avvenuto l'impatto. Ancora da ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente.

Come riporta Spoltore Notizie, sul mezzo a due ruote c'era un giovane che è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato nel vicino ospedale "Santo Spirito". Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche una pattuglia della polizia municipale di Pescara per i rilievi di rito.