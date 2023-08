Scontro tra un'auto e una bici in via Alento, ciclista ferito [FOTO]

Incidente nel primo pomeriggio di giovedì 17 agosto in via Alento, nella zona di San Donato, a Pescara, quasi di fronte al numero civico 103 dove si trova il poliambulatorio medico “Domenico Allegrino”.

Per cause ancora da approfondire con esattezza si sono scontrate tra loro un'auto e una bicicletta in sella alla quale c'era una persona che, nell'urto con l'altro veicolo, è caduta.

La vettura coinvolta nel sinistro è una Smart di colore bianco. L'impatto tra i due mezzi si è verificato poco dopo le ore 15,30 e sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa per prestare i primi soccorsi al ciclista. Notizia in aggiornamento.