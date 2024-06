Scontro tra un suv e una bici all'incrocio tra la strada parco e via del Milite Ignoto [FOTO]

Incidente stradale intorno alle ore 8 di martedì 18 giugno lungo la strada parco di Pescara all'incrocio con via del Milite Ignoto.

A scontrarsi sono stati un suv della Kia, guidato da una donna, e una bici a tre ruote in sella alla quale c'era un'altra donna.

A causa dell'impatto tra i due mezzi naturalmente ad avere la peggio è stata la ciclista che è finita a terra sull'asfalto.

Per la donna ferita si è reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 che l'hanno accompagnata in ospedale per gli accertamenti del caso. Invece gli agenti della polizia locale si sono occupati di eseguire i rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Dal comitato Strada Parco ricordano come dopo i lavori per il passaggio del filobus sia stata tolta la piattaforma rialzata per far rallentare le automobili.