Scontro auto-bici lungo la strada parco all'incrocio con via Arno: ciclista in ospedale [FOTO]

Uno scontro tra un'auto e una bici si è verificato nel pomeriggio di sabato 7 ottobre lungo la strada parco, più precisamente all'intersezione con via Arno nel territorio di Montesilvano. Ad avere la peggio è stato il ciclista che in quel momento stava attraversando l'incrocio. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118, che ha caricato il ferito per portarlo in ospedale.

Non è la prima volta che in quel punto si verificano incidenti: nel luglio 2021, ad esempio, un 28enne che transitava con il proprio mezzo a due ruote era stato investito da una macchina, sopraggiunta ad alta velocità. In base alla prima ricostruzione, infatti, il giovane si era fermato all'incrocio per dare la precedenza prima di procedere. Quando però una vettura si era fermata per farlo attraversare, dall’altro senso della strada era arrivato un altro mezzo che aveva preso in pieno il ciclista, scaraventandolo alcuni metri più in avanti.