Scontro auto-bici all'ingresso della strada parco, ciclista in ospedale [FOTO]

Un incidente stradale si è verificato in città nel pomeriggio di oggi, 5 aprile, poco dopo le ore 16,30. Per cause ancora da chiarire con esattezza, si sono scontrate tra loro un'automobile e una bicicletta da passeggio. Il sinistro è avvenuto in centro, lungo viale Muzii, più precisamente all'ingresso della strada parco e a pochi passi dal conservatorio D'Annunzio. La macchina coinvolta nell'impatto è una Lancia Ypsilon.

Tuttavia, ad avere la peggio è stata la persona che si trovava alla guida del mezzo a due ruote: ha perso l'equilibrio, cadendo a terra, ed è dovuta ricorrere alle cure del 118, intervenuto con un'ambulanza della Misericordia. I sanitari non hanno avuto dubbi, optando subito per il trasporto del ciclista in ospedale. Per effettuare i rilievi di rito, nonché per regolare il traffico, si sono recati sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Pescara.