Era in bici quando è stata tamponata da un'auto: morta 56enne nel Teramano

L'incidente mortale è avvenuto in via d'Annunzio a Giulianova. Secondo una prima ricostruzione la donna stava percorrendo il sottopasso quando è stata urtata da un'Audi. I soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso