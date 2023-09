Scontro tra un suv e una bici nella rotatoria tra il lungomare e via Vespucci, ciclista finisce in ospedale

Incidente stradale nella rotatoria tra via Vespucci e il lungomare Colombo a Pescara nella mattinata di venerdì 22 settembre.

A scontrarsi sono stati un'automobile, un suv della Bmw, e una donna che era in sella a una bicicletta.

A pagare le conseguenze dell'impatto tra i due veicoli è stata la ciclista di 39 anni.

Per la 39enne si è infatti reso necessario l'intervento dei soccorritori del 118 giunti sul posto con un'ambulanza della Misericordia che l'hanno trasportata in codice giallo in ospedale per un trauma cranico minore. Sul posto c'è stato anche l'intervento della polizia e gli agenti si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.