Scontro tra un'auto e una betoniera, uomo finisce in ospedale

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 4 giugno, intorno ore alle 12, nel territorio di Spoltore all’altezza della rotatoria per Montesilvano Colle e via Prati

Paura oggi, 4 giugno, sulla statale 16 bis per uno scontro tra un'auto e una betoniera. Come riporta Spoltore Notizie, l'incidente tra il mezzo pesante e la vettura (una Fiat Punto cabrio) è avvenuto nella tarda mattinata, intorno ore alle 12, nel territorio di Spoltore all’altezza della rotatoria per Montesilvano Colle e via Prati. Nell’impatto è rimasto ferito il conducente della macchina, un uomo di Cappelle sul Tavo, che è stato condotto in ospedale da un’ambulanza del 118.

Sul posto anche due mezzi dei vigili del fuoco di Pescara e una pattuglia degli agenti della polizia locale di Spoltore per gestire il traffico e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Sempre Spoltore Notizie riferisce che si sono verificati alcuni rallentamenti, dovuti alle operazioni di soccorso, ma il traffico alla fine è tornato scorrevole.